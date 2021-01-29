Украинцы вошли в топ-5 лидеров по числу туристов в Турции в 2020 году

Почти миллион украинских туристов посетили Турцию в 2020 году, они стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, свидетельствуют данные министерства культуры и туризма страны.

Больше всего в Турции побывало россиян – 2,13 миллиона. За ними следуют гости из Болгарии (1,24 миллиона), Германии (1,12 миллиона). Ниже Украины расположилась Великобритания (821 тысяча).

Всего в прошлом году в Турции побывали 15,96 миллиона зарубежных путешественников, что на 69 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года (51,75 миллиона).