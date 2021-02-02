Украина хотела бы усиления роли США в урегулировании на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе первого телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поздравил его с назначением на должность и заявил, что Украина будет приветствовать усиление роли США в дипломатических усилиях по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации Донбасса и Крыма.
«Россия должна почувствовать, что цена агрессии слишком велика, чтобы ее продолжать», — цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины во вторник.
Как отмечается, собеседники подтвердили важность укрепления стратегического партнерства Украины и США, взаимное намерение сделать его более амбициозным.
«В наших отношениях начинается новый день», — отметил Кулеба.
Госсекретарь США заверил в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, евроатлантических стремлений Украины.
В свою очередь глава МИД заявил, что Украина готова и в дальнейшем играть роль надежного европейского партнера США в регионе Черного моря и Центральной Европы.
Госсекретарь подчеркнул, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.
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