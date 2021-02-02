Армения подала жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ

Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Азербайджан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook.

«Правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил право на жизнь, запрет на пытки и бесчеловечное обращение, право на свободу, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, право на образование, а также ряд других конвенционных прав населения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении», — говорится в сообщении.

К заявлению были приложены доказательства, отметили в представительстве. Кроме того, армянская сторона пообещала предоставить суду большое количество доказательств по уже поданным искам.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. 10 ноября было заключено соглашение о прекращении боевых действий, по условиям которого Азербайджану возвращаются Шуша и другие территории, потерянные в начале 1990-х годов в трех районах. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы.