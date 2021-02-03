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Позорные ссоры Хомчака с Тараном - не дело депутатов: в ВР требуют жесткой реакции Зеленского

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Позорные ссоры Хомчака с Тараном - не дело депутатов: в ВР требуют жесткой реакции Зеленского

Комитет по вопросам нацбезопасности ВР вызывает Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и министра обороны Андрея Тарана на закрытое заседании. Якобы депутаты должны заслушать стороны конфликта, спровоцировавшего опасный кризис военного управления в стране. Но, как отмечает нардеп Ярослав Юрчишин, выяснять, кто здесь больше прав или виноват — не дело депутатов.

«Действительно, контрольные функции парламента никто не отменял. Однако Президент, как гарант национальной безопасности и как председатель СНБО, — приоритетно должен решать эти вопросы. Вместо этого мы имеем ситуацию, когда Президент всячески устраняется от неудобных вопросов в сфере обороны, фактически старается не вмешиваться, чем только задавливает проблему, и тогда она действительно выливается в прессу.

Профильный комитет пытается действовать в рамках своих полномочий. Однако, бездействие Президента негативно влияет на всю ситуацию, снижает обороноспособность страны, то есть разрушает единство оборонных сил страны, ведущей войну, и это неприемлемо», — отмечает политик.

Юрчишин предполагает, что Зеленский и до сих пор молчит по совету своих помощников, которые пытаются устранить президента от решения каких-либо конфликтных вопросов.

«... но это ведет лишь только к тому, что воюющая страна теряет свою обороноспособность», — добавил он.

Как известно, Хомчак организовал подачу пяти исков против министра обороны, которые эксперты называют давлением и провокацией со стороны Главнокомандующего против армии.

Журналист Юрий Бутусов раскрыл истинную причину конфликта между высокопоставленными чиновниками. И заключается она в распределении финансовых потоков.

Например, Хомчак коммерциализировал военную авиацию, что Таран посчитал недопустимым во времена войны, потомучто самолеты должны, в первую очередь, обслуживать фронт.

Напомним, за отставку Хомчака волонтеры инициировали сбор подписей. Обвиняют его в срыве реформ и коррупции на закупках медицинских масок и ИВЛ.

Дополнительно напомним, что накануне Хомчак погорел на «квартирном» скандале. Выяснилось, что Главнокомандующий регулярно получает новые и новые квадратные метры служебного жилья — в Киеве, Львове, Белой Церкви, Черновцах. Впоследствии он их приватизирует, и еще и сдает в аренду для заработка.

Руслан Хомчак, Андрей Таран
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