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Кабмин предлагает «перезапустить» индустриальные парки

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Кабмин предлагает «перезапустить» индустриальные парки

Кабмин на заседании 3 февраля одобрил законопроект по совершенствованию функционирования индустриальных парков, которым ужесточаются требования и определяются механизмы их финансирования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что часть индустриальных парков из реестра не развиваются или не получают поддержки со стороны соответствующих общин и регионов.

«Индустриальные парки — залог стремительного экономического роста. Поэтому Правительство предлагает перезапустить работу индустриальных парков в Украине, чтобы они эффективно заработали », - комментирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, текущей редакцией закона «Об индустриальных парках» не предвидится возможности исключения индустриального парка из Реестра, что имеет целью изменить правительственный законопроект.

Планируется ужесточить требования к индустриальным паркам, которые будут включать в Реестр. Это необходимо, в частности, чтобы обеспечить их надлежащее финансирование за счет госбюджета и местных бюджетов. Так, законопроектом хотят согласовать механизмы финансирования и государственной помощи Бюджетному кодексу Украины и создать возможность бесплатного присоединения индустриальных парков, как малых систем распределения, к электрическим сетям.

«Кроме того, проблемой для индустриальных парков всегда было подключение к инженерным сетям, в частности к электрическим сетям. В правительственном законопроекте определены условия, по которым индустриальные парки будут безвозмездно подключены к соответствующей инфраструктуры», — отмечает Шмыгаль.

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Отмечается, что принятие законопроекта «позволит улучшить условия инвестиционной деятельности в Украине и будет способствовать увеличению поступлений инвестиций».

«Развитие индустриальных парков даст возможность создавать тысячи новых рабочих мест, будет способствовать развитию нашей промышленности и привлечению дополнительных иностранных инвестиций», — подытожил премьер.

Кабмин, индустриальный парк
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