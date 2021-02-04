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В ООН заявляют о рекордном с 2014 года росте цен на продовольствие

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В ООН заявляют о рекордном с 2014 года росте цен на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в январе 2021 года достигли максимума почти за семь лет, следует из сообщения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Организация представила индекс продовольственных цен ФАО — показатель ежемесячных изменений международных цен на зерновые и масличные культуры, молочные продукты, мясо и сахар. В прошлом месяце его среднее значение составило 113,3 пункта — это на 4,3% выше, чем в декабре 2020 года. Показатель растет восьмой месяц подряд. По данным организации, он достиг самого высокого значения с июля 2014 года.

Больше всего подорожало зерно. В январе индекс цен на зерновые составил 124,2 пункта, что на 7,1% выше по сравнению с показателем предыдущего месяца. За год он вырос более чем на 42%. Цены на пшеницу в январе поднялись на 6,8% из-за активного мирового спроса и ожидаемого сокращения объемов продаж из России из-за повышения экспортной пошлины на пшеницу. Кукуруза подорожала на 11,2%.

Индекс цен на растительные масла в январе вырос на 5,8% и достиг 138,8 пункта — максимум с мая 2012 года. Организация объясняет подорожание пальмового масла сокращением объема производства в Индонезии и Малайзии, а подсолнечного — плохим урожаем в сезоне 2020–2021 годов.

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Рост цен на сахар за месяц составил 8,1%, индекс вырос до 94,2 пункта — самого высокого уровня с мая 2017 года. По данным ФАО, это вызвано ухудшением прогноза насчет урожайности в Евросоюзе, России и Таиланде в сезоне 2020–2021 годов и более засушливой, чем обычно, погоды в Южной Америке. На стоимость сахара также влияет повышение цен на сырую нефть и укрепление бразильского реала по отношению к доллару (Бразилия — крупнейший экспортер сахара).

Индекс цен на молочные продукты вырос до 111 пунктов (плюс 1,6% за месяц), на мясо — до 96 пунктов (плюс 0,9%).

ООН, продовольствие
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