Витренко хочет перевести Украину на ядерное топливо из США

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», — сказал он в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Он также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.
«Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше», — сказал Витренко.
По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком — «это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина».
«Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать», — отметил он.
Как сообщалось, в сентябре Westinghouse Electric Company и НАЭК «Энергатом» в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ривненской АЭС. До этого американское ядерное топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 уже использовалось на шести украинских атомных реакторах.
В декабре 2019 году ЮУАЭС-3 стал первым блоком, получившим разрешение регулятора ГИЯРУ на промышленную эксплуатацию топлива Westinghouse.
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