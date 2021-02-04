Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID в Украине

Жители оккупированного Донбасса тоже могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории. Такое лечение они получат, если тест подтвердится на КПВВ или по месту прибытия.
Об этом во время дискуссии «Пандемия COVID-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, люди, которые приезжают на КПВВ, могут сделать тесты на COVID в сервисной зоне. При отрицательном тесте не требуется изоляция, и информация об этом поступит в приложение «Вдома». Если нет возможности установить приложение, их направляют в обсерватор на 14 дней.
«Если это (болезнь, — ред.) будет обнаружена, они получат бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории», — сказал Ляшко.
При этом есть возможность не сдавать тест на месте, а отправиться в пункт назначения, указанный в приложении, и уже там сдать тест.
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