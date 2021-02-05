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Байден призвал немедленно освободить Навального

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Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден в программной речи в Госдепартаменте сообщил, что призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального, передает Reuters.

«Политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний — это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у нас и всего мирового сообщества», — сказал Байден. «Навальный стал мишенью за то, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — указал он.

Байден отметил, что власти страны не будут колебаться перед тем, чтобы усилить издержки для России и защитить свои жизненно важные интересы. «Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий со стороны России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан», — заявил он.

Ранее с требованием освободить Навального выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционного деятеля Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам заключения, заменив условное наказание тюремным сроком», — говорилось в заявлении Блинкена. Глава Госдепартамента заявил, что Вашингтон расценивает процесс по делу оппозиционера как нарушение его прав и «подавление политического плюрализма».

Кроме того, освободить Навального потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц. А МИД Чехии выразил протест российскому послу Александру Змеевскому в связи с решением суда. Глава МИД России Сергей Лавров, реагируя на требования западных лидеров, заявил, что на Западе происходящие в стране события «освещаются специфично и однобоко», а начавшаяся за границей «истерика» из-за дела Навального зашкаливает.

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26 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина, в котором, как сообщала американская сторона, президент США выразил озабоченность по ряду тем, включая ситуацию с российским оппозиционером. В сообщении Кремля о прошедшей беседе тема Навального не упоминалась.

Навального арестовали 17 января после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение и реабилитацию из-за отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок реальным по делу «Ив Роше». Он заключил, что Навальный нарушил условия испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом оппозиционер должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Защита заявила о намерении обжаловать решение суда.

Алексей Навальный, Джо Байден
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