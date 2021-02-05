Германия предложила ввести мораторий на достройку «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с предложением по введению моратория на достройку «Северного потока — 2». Об этом он рассказал в эфире радио Deutschlandfunk.

С соответствующим предложением чиновник обратился к Евросоюзу, России и США.

По его словам, представителям власти следует провести переговоры, чтобы убедиться, что газопровод не будет использоваться в качестве геополитического оружия против восточноевропейских стран.

Он добавил, что такой диалог позволил бы разрешить ситуацию вокруг строительства проекта и стал бы «ключевым моментом».

«ЕС, Россия и США договариваются о моратории на строительство, однако на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для начала переговоров с целью рассеять самое большое беспокойство Запада», — сказал Реттген.

Ранее реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Однако Россия уверяет, что сможет достроить газопровод сама.