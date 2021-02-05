Зеленский записал видеоблог с книгами Булгакова: «Не читайте перед обедом продажные СМИ»

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил о провокации о «запрете Булгакова в Украине» и увязал его цитату с контекстом закрытия трех оппозиционных телеканалов.

«Начну сегодня с цитаты нашего украинского писателя, которого, как и наши украинские территории, мы никому не собираемся отдавать или дарить. Это — Михаил Булгаков. Цитата на языке оригинала „не читайте перед обедом советских газет“. Позвольте дополнить классика (тут Зеленский перешел на русский): не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы... Ну если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни», — заявил он.

Несмотря на заявления отдельных политиков и ряда СМИ, Зеленский заверил, что в Украине нет никаких проблем с изданием русскоязычных книг, а произведения писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина можно приобрести в центре Киева.

Зеленский отметил, что только одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано во ввозе экземпляров романа «Мастер и Маргарита». Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, поддержавшие аннексию Крыма.

Зеленский также обратился к депутату, не называя имени, но давая понять в эпитетах, что речь идет о лидере «Европейской солидарности», пятом президенте страны Петре Порошенко: «Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату. Известному монополисту „патриотизма“, „отцу и матери“ украинского государства, где всё начинали он и его команда: и основание Запорожской Сечи, и безвиз, и крещенье Руси».

«Многообразие — хорошо для карамелек и печенюшек, но не для мнения и позиции. Вы всех нас запутали. С одной стороны, вы говорите, что решение СНБО (по трем телеканалам — Ред.) незаконно, а с другой — спрашиваете, почему мы не сделали этого раньше? Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли как сделали это в 2017 году? Вы говорите, что сами хотели это сделать (хотя, по-вашему это незаконно). Хотели, но не смогли, потому что начались выборы», — заявил Зеленский.

«Вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению — незаконное. Но которое, по-вашему же мнению, давно надо было сделать. Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой и ее агентами, этих самых агентов в последние три дня показывают чаще, чем рекламу нового масла Рошен? Какая-то хитрая стратегия? Настолько хитрая, что никому не понятная? Возможно, я вас удивлю, но с вами — всем и все давно понятно», — заключил президент Украины.

Президент также зявил, что решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является оправданным и законным.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А еще — полностью поддержано США и Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — сказал Зеленский в своем влоге, опубликованном в пятницу вечером в соцсетях.