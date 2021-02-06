ОПЗЖ поведет на довыборы в Раду гендиректора закрытого телеканала

Во время съезда партии 4 февраля ОПЗЖ выдвинула кандидатом на промежуточных выборах в Верховную Раду в 50 округе (Донецкая область) Артема Марчевского — генеральный директора телеканала «112 Украина», который недавно попал под санкции СНБО. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Сам Марчевский изданию «Новости Донбасса» сообщил, что до сих пор работает гендиректором телеканала.

«Наши журналисты круглосуточно участвуют в жизни населения, помогают местным жителям освещать проблемы на всю страну и контролируют деятельность местной власти. Если это можно назвать конфликтом интересов — пусть будет так», — сказал он.

Артем Марчевский уже баллотировался на выборах в ВР в 2019 году, однако от 60 округа, в Волновахе.

Довыборы, о которых идет речь, должны состояться 28 марта.