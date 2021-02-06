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Нидерланды не намерены обвинять Украину в деле о крушении MH17

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Нидерланды не намерены обвинять Украину в деле о крушении MH17

Нидерланды считают, что нет достаточно убедительных юридических оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, говорится в документе, опубликованном на сайте нидерландского правительства.

Решение голландских властей основывается на отчете Фонда безопасности полетов (на сайте организации говорится, что она является международной, некоммерческой и независимой, штаб-квартира находится в США), в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов в период 1985-2020 годы.

«В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом», — говорится в письме исполняющего обязанности министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

Отмечается, что на основе этих выводов правительство не видит причин для пересмотра предыдущей позиции правительства (парламентский документ 33997, № 137 от 2 мая 2019 года).

«Таким образом, в настоящее время нет достаточно убедительных юридических оснований для того, чтобы Украина была привлечена к ответственности за неполное закрытие своего воздушного пространства», — подчеркивается в документе.

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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

MH-17
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