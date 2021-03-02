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Глава НАПК направил в суд протоколы против главы КС Тупицкого

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Глава НАПК направил в суд протоколы против главы КС Тупицкого

Глава Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков направил в Голосеевский районный суд города Киева два протокола об административном правонарушении Александра Тупицкого, отстраненного от должности председателя Конституционного суда Украины, сообщается на странице НАПК в Facebook во вторник.

Соответствующие протоколы глава НАПК составил 8 февраля. Они касаются признаков конфликта интересов при принятии решения о неконституционности е-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка в Крыму, ответственность за которые предусмотрена ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля) и ч.2 ст.172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Просим Голосеевский районный суд города Киева сообщать о времени и дате судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, составившим протокол, объяснений», — написал Новиков в сопроводительном письме в суд.

Как сообщалось, Новиков составил два протокола в отношении Тупицкого в связи с конфликтом интересов из-за незадекларированного участка в Крыму после восстановления Верховной Радой упомянутого права НАПК. «Еще 1 октября 2020 года — почти за месяц до принятия известного решения КС — НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму, полученный им по законодательству государства-оккупанта. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. 27 октября судья проголосовал за решение, в котором, в частности признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы», — отметил Новиков.

Отмечается, что во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018г. Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. «Среди них — земельный участок, расположенный в АР Крым. Сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины. В то же время из документа „Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в переходе прав на объект недвижимости“, изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ, следует, что 19 июля 2018 года Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству», — говорится в сообщении.

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Таким образом, Тупицкий получил в фактическое пользование указанный земельный участок с нарушением закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а в конце февраля — еще на месяц.

НАПК, Александр Тупицкий
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