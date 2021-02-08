Журналисты закрытых Зеленским каналов провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране

Более 400 журналистов с телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые были закрыты в начале февраля, провели акцию протеста против ограничения свободы слова в стране. Также поддержать журналистов пришло более тысячи зрителей телеканалов, сообщает 112.ua.
Они выстроились в длинную цепь на Парковой аллее, неподалеку от КВЦ «Парковый», где сегодня проходил форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» при участии президента Зеленского.
В руках журналисты держали плакаты: «Ким Чен Зе», «Зе против правды», «Конец свободы слова», «Не войну, а каналы», а также много других.
Съемочные группы телеканалов попытались зайти на мероприятие, однако их не пустила охрана, мотивируя это тем, что «их нет в списках».
В студиях телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK ведущие и съемочные группы появились в эфире с заклеенными ртами, что символизирует ограничение свободы слова в Украине.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.
Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.
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