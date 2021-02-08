Президент Зеленский выразил недоверие Главнокомандующему Хомчаку, - кадровый указ

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым взял на себя ряд кадровых полномочий, лишив Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, а также министра обороны Андрея Тарана права самостоятельно назначать заместителей министра, руководителей отдельных департаментов МО, а также командующих в ВСУ.

Таким образом президент пытается вмешаться в управленческий кризис, который уже стала публичным и скандальным, полагают эксперты.

В частности, по словам военного эксперта Олега Жданова, Указ Зеленского свидетельствует о том, что президент фактически выразил недоверие Хомчаку и всему высокому военному командованию страны.

«Именно так. (Зеленский выразил недоверие, — Ред), и это ставит под сомнение вообще систему военного управления. А поэтому первый вопрос — а выполнят эти наши генералы приказ (Верховного Главнокомандующего, — Ред.) в особый период или в кризисную ситуацию в стране? Может лучше было бы этих всех генералов — участников конфликта (Хомчак и Таран, — ред), вступивших в спор, отстранить от занимаемых должностей, провести внутреннее расследование, при необходимости — поувольнять их и назначить новых.

А еще — надо лишить военных возможности вести хозяйственную деятельность и коммерческую деятельность», — отметил эксперт.

Жданов объяснил, что указ Зеленского о переключении на себя кадровых полномочий Хомчака стал ответом президента на конфликт между Главнокомандующим и МО.

«Я так понимаю, что тизером для этого указа является недавний конфликт Главнокомандующего ВСУ и министра обороны. Поэтому здесь, я так думаю, он хочет взять ситуацию под контроль. Дело в том, что произошедшее ставит под угрозу и под сомнение преданность генералитета ВСУ не лично Президенту, а вообще государству Украина. Они защищают собственные интересы, там конфликт заключается в финансовой плоскости — кто будет подписывать или заключать договора по закупке техники и вооружения. И это не свойственно военным. Генштаб — это высший орган военного управления, он никак не похож на торговую организацию.

Зеленский такой путь выбрал. Но надо бы сначала убрать саму причину конфликта», — отмечает эксперт.

Ее он видит в том, что Генштаб в свое время получил право вести коммерческую деятельность.

«... И потом, вспомните, когда назначили господина Гриценко — первого гражданского министра обороны — наибольшее количество было продано танков и вообще вооружения. Так это их продавали генералы. И с тех пор идет конфликт за то, кто распоряжается военным бюджетом. Поэтому Зеленскому надо лишить военных несвойственных им функций, а именно — продажи вооружения и военного имущества», — пояснил Жданов.

Как известно из сообщения журналиста Юрия Бутусова «денежный» конфликт между Хомчаком и Тараном начался еще в октябре прошлого года. А в начале февраля он достиг своего апогея, когда Хомчак организовал против МО пять судебных исков. При этом Главнокомандующий и министр уже даже не разговаривают друг с другом.

Такой кризис военного командования несет риски потери обороноспособности страны и полной деморализации военных, заявили волонтеры и начали сбор подписей за отставку Хомчака.

Уводить и Главнокомандующего, и Тарана в ОП планировали еще в декабре, информировала УП. Такой вариант решения позорного конфликта и наведения порядка в вооруженных силах Украины и сейчас поддерживают военные эксперты и отдельные политики.

Напомним, что за время управления ВСУ Хомчак погорел на «квартирном» скандале, когда выяснилось, что он чуть ли не ежегодно получает, а затем приватизирует служебные квадратные метры от государства.

Также Хомчак запомнился и громкими коррупционными скандалами, в частности, в командовании Медицинских сил, которое возглавлял его ставленник Игорь Хоменко. Речь идет о вымогательство и получение взятки в 1 млн грн от предпринимателей за право поставить военным медицинские защитные маски.

В общем, Хомчака характеризуют как «самого жадного Главнокомандующего» со времен независимости Украины, уже сравнивают со Свинарчуком и постоянно вспоминают ему побег с поля боя под Иловайском.