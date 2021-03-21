ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.
«Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе ... сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах», — говорится в заявлении.
Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.
Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало ее низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351).
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