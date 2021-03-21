Войти
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
дружба народов
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций
официально
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca

335
ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca

ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.

«Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе ... сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах», — говорится в заявлении.

Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.

Читайте также: В Польше «британский» штамм коронавируса уже составляет 80% заражений

Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало ее низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351).

ЮАР, AstraZeneca
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 марта 2021
Суббота, 20 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера - это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию.
Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016