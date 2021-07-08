Глава ГФС Мельник хочет занять пост директора Бюро экономической безопасности

Глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник 6 июля подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил он на презентации итогов работы службы за полгода в четверг.
«Полагаю, что имею достаточный опыт практический, также я понимаю концепцию (работы БЭБ — Ред.). Фактически я являюсь соавтором немного другой, но похожей концепции, мы к этому пришли, и я понимаю, что именно необходимо бизнесу», — заявил чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
По словам Мельника, для участия в конкурсе он подал документы 6 июля, поскольку считает, что сможет организовать работу создаваемого ведомства.
Как сообщалось, БЭБ заработает 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.
Ранее о желании занять должность президента БЭБ сообщили экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что не будет претендовать на эту должность.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016