В Украине официально запретили российскую вакцину

В Украине официально запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года.

Согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для профилактики COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в постановлении.

Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности «Спутника V». При этом данную вакцину уже зарегистрировали более 20 стран мира.