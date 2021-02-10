В Украине официально запретили российскую вакцину

В Украине официально запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года.
Согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для профилактики COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.
«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в постановлении.
Поставка и проверка вакцины других производителей регулируются договоренностями, подписанными Украиной в рамках механизма COVAX.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет подтверждения эффективности «Спутника V». При этом данную вакцину уже зарегистрировали более 20 стран мира.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016