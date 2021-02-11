Полиция ФРГ в 2019 году не пустила в Украину 12 правых радикалов

Федеральная полиция ФРГ в 2019 году воспрепятствовала выезду на Украину как минимум 12 предполагаемых правых экстремистов из Германии. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос фракции Левой партии в Бундестаге, выдержки из которого в четверг приводит газета Die Zeit.
По данным издания, из тех радикалов, которые стремились попасть в бывшую советскую республику, было несколько членов ультраправой группировки «Третий путь». Кроме того, федеральная полиция не допустила выезд на Украину ранее судимого неонациста из Тюрингии, пишет газета. Его имя не называется.
В январе прошлого года правительство ФРГ заявило, что располагает данными о единичных случаях контактов радикалов из Германии с правоэкстремистскими группировками на Украине. «До сих пор не было известно о деятельности, за которую предусматривалось бы уголовное преследование, или о действительном участии немецких граждан в боевых действиях в Украине», — утверждали тогда в кабмине ФРГ. В октябре прошлого года Берлин официально сообщил о двух немцах, которые были убиты в 2015 году во время конфликта нав Донбассе.
Фракция Левой партии в запросе интересовалась некоей организацией «Источник силы», которая предположительно была основана в 2018 году членами украинской организации «Азов» и немецкими правыми экстремистами. Ее заявленной целью якобы является посредничество в организации отдыха в Германии, пишет Die Zeit. По данным издания, штаб-квартира организации находится в саксонском городе Пирна — в здании, где располагается местное бюро крайне правой Национал-демократической партии Германии.
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