Судьба Витренко решится в понедельник на заседании фракции «Слуга народа»

Ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьер-министра — министра энергетики можно будет дать после заседания фракции партии «Слуга народа» в понедельник, 15 февраля. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, заявил первый заместитель главы фракции слуга народа Александр Корниенко.

«В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции», — сказал Корниенко на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, когда парламент в третий раз рассмотрит кандидатуру Юрия Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики.

«Если фракция снова будет готова внести представление премьер-министру, как это мы по Конституции должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр его вернет в Верховную Раду, тогда парламент будет планировать голосование. На данный момент этот вопрос еще обсуждается. В понедельник на фракции подойдем к окончательному решению, будет это на этой неделе, или на следующей, или на какой-либо другой», — добавил он.

Корниенко выразил надежду, что руководитель Министерства энергетики в ближайшее время появится «безотносительно к фамилии».

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Витренко и. о. министра энергетики 21 декабря 2020 года. Перед этим, 17 декабря, для назначения первым вице-премьером-министром энергетики Витренко в Верховной Раде не хватило 40 голосов («за» проголосовали 186 депутатов). 28 января Верховная Рада повторно не поддержала назначение Витренко на должность первого вице-премьера — министра энергетики.