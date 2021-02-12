Экономика Великобритании упала на 9,9% впервые за 100 лет

Сокращение ВВП Великобритании в 2020 году составило 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года. Об этом говорится в отчете, распространенном в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS).
По информации ведомства, причиной этого стала пандемия коронавируса, которая дважды приводила к введению общенациональных карантинов. Результатом стало резкое падение экономической активности.
При этом в декабре, хотя в стране продолжали действовать ограничения, британская экономика продемонстрировала рост на 1,2%. Это позволило избежать первой двойной рецессии с 1970-х годов, то есть когда сокращение ВВП происходит дважды в течение двух кварталов подряд через короткий промежуток времени.
Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. Согласно оценкам Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR), ущерб экономике Лондона от выхода Великобритании из Евросоюза может достигать £9,5 млрд ($13 млрд) в год.
В особенно сложном положении оказались компании из сферы услуг, занимающих около 80% в структуре британского ВВП. Половину экспортной выручки в этой области обеспечивают компании из Лондона.
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