Казахстан зарегистрировал произведенную в стране вакцину «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщила Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в Казахстане, передает местное издание «Inform Бюро».
По его данным, процедуру регистрации завершил Карагандинский фармацевтический комплекс, который занимается производством препарата на территории страны.
«13 февраля получено заключение экспертной организации Минздрава о безопасности, качестве и эффективности вакцины. На основании этого заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в Комитет медицинского и фармацевтического контроля», — говорится в сообщении.
В межведомственной комиссии подчеркнули, что около 90 тыс. доз препарата могут поступить во все регионы страны уже до конца февраля.
О том, что Казахстан зарегистрировал вакцину, сообщалось в Twitter «Спутник V» 12 февраля.
Ранее российский фонд прямых инвестиций сообщил, что «Спутник V» зарегистрирован уже в 27 странах мира. 12 февраля препарат зарегистрировали в Черногории, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах.
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