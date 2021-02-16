Венедиктова обещает приговор по расстрелам на Майдане в этом году

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о результатах расследования дел Майдана по состоянию на 16 февраля 2021 года. По ее словам, в 2020 году было сообщено о подозрении 42 лицам.
Об этом она заявила в своем видеообращении.
По ее словам, в этом году ожидают завершения судебного разбирательства в суде первой инстанции относительно расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года.
«Учитывая периодичность судебных заседаний, мы имеем основания рассчитывать на приговор до конца 2021-го», — отметила она.
Также она рассказала, что заочное расследование осуществляется в отношении 10 бывших сотрудников полка «Беркут», которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 лиц, террористического акта и других преступлений.
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