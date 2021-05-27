Шмыгаль поручил ускорить процесс создания национальной авиакомпании

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству инфраструктуры ускорить процесс создания национальной авиационной компании.
«Глава правительства отметил, что создание собственной национальной авиакомпании будет способствовать выполнению сразу двух задач: развитие авиастроения и удешевление билетов на внутренние рейсы... Новый глава Министерства инфраструктуры получил задачу ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы», — сообщила пресс-служба правительства.
Глава правительства отметил, что внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, в то же время ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, такие переговоры ведутся с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой сфере.
«Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов семейства Ан для Вооруженных сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел», — отметил Шмыгаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016