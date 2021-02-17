Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в Лондоне

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский принц Филипп отправлен в больницу в Лондоне. Об этом сообщает Би-би-си.

По ее данным, принц был госпитализирован по рекомендации своего лечащего врача в качестве меры предосторожности. Он пробудет в больнице несколько дней под наблюдением.

В Букингемском дворц подтвердили информацию госпитализации Филиппа, пояснив, что накануне он плохо себя чувствовал, передает DailyStar.

Агентство Reuters сообщило, что недомогание принц Филипп почувствовал недавно, что в медицинское учреждение он приехал на обычной машине, а не на скорой помощи, и что в здание больницы он вошел без посторонней поддержки. По словам источника агенства, госпитализация супруга 94-летней королевы Елизаветы II не связана с коронавирусной инфекцией.

В январе СМИ писали, что королева Великобритании Елизавета II и ее супруг сделали прививку от коронавирусной инфекции. «Би-би-си» со ссылкой на источник сообщала, что прививку сделал в Виндзорском замке их личный врач. При этом собеседник издания отметил, что королева решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций.