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Принц Филипп покинул больницу спустя месяц после госпитализации

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Принц Филипп покинул больницу спустя месяц после госпитализации

Британский принц Филипп вернулся в Виндзорский замок после 28 дней пребывания в больнице, передает Assosiated Press.

Cначала его отъезд из клиники попал на снимки фотографов, дежуривших у дверей частной клиники, а позднее выписку Филиппа подтвердил представитель Букингемского дворца. «Его Королевское Высочество желает поблагодарить весь медицинский персонал, который заботился о нем как в больнице короля Эдуарда VII, так и в больнице Святого Варфоломея, а также всех, кто прислал свои добрые пожелания», — приводится заявление на сайте агентства.

16 февраля принц Филипп был госпитализирован в лондонскую больницу короля Эдуарда VII. Отмечалось, что госпитализация — это мера предосторожности, которую приняли его лечащие врачи, поскольку герцог почувствовал недомогание. Позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где его продолжили лечить от инфекции, а также сделали операцию на сердце.

Ранее, в январе этого года, принц с супругой королевой Великобритании Елизаветой II публично сделали прививки от COVID-19. Какая именно вакцина использовалась, не сообщалось, но в настоящее время в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

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Филипп, который носит титул герцога Эдинбургского, решил отойти от публичной деятельности в 2017 году и редко появляется на публике.

Он женился на принцессе Елизавете в 1947 году. У них четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.

Елизавета II, принц Филипп
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