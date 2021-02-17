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В еще одной области «угрожающая» ситуация с коронавирусом – заканчиваются койки

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Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил об «угрожающей ситуации» с распространением коронавируса в Черновицкой области. В больницах Черновцов заканчиваются койки, отведенные для лечения больных COVID-19.

Об этом шла речь в видеообращении Осачука на странице в Facebook.

По словам главы ОГА, в Черновицкой области растет ежедневное количество госпитализаций больных COVID-19.

«Ситуация, которая складывается с распространением коронавируса в области, является угрожающей. Ежедневно растет количество лиц, у которых диагностируют коронавирус, у нас оно уже 400 человек. Такого не было в нашей области, чтобы каждый день госпитализировали более 100 человек», — сказал он.

Осачук отметил, что медицинская система Черновицкой области впервые за все время пандемии подверглась такой нагрузке.

«Такое большое количество нагрузки на нашу медицинскую систему впервые, ведь мы постоянно увеличивали количество коек. Если раньше загрузка была 50% от 900, то теперь у нас 50% от 1700 коек, которые мы выделили для лечения коронавируса», — объяснил глава ОГА.

Одной из «горячих точек» являются Черновцы. Также сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в ряде районов области.

«У нас критическая ситуация в городских больницах. Мы готовы принимать больных из Черновцов в Новоселицкой ЦРБ и Герцаевской ЦРБ. Мы готовы полностью перепрофилировать больницы, которые будут оказывать помощь только больным коронавирусом. Мы перепрофилируем детскую больницу для лечения взрослого населения», — заявил он.

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Кроме того, на этой неделе область рассмотрит вопрос о закрытии всех учебных заведений из-за сложной ситуации с COVID-19. Учебные заведения могут закрыть как минимум на 2 недели.

Напомним, критическая ситуация с коронавирусом сейчас наблюдается в Ивано-Франковской области. Там решили развернуть первый в Украине мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Черновицкая область, коронавирус
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Среда, 17 февраля 2021
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