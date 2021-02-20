Ровер Perseverance переслал первые цветные фото с Марса

Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космических пространств (NASA) опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Марсе в ночь на 19 февраля.
Посадка Perseverance длилась около семи минут, NASA вело ее прямую трансляцию. Все операции в это время осуществлялись в автоматическом режиме. Для снижения скорости движения аппарата раскрылся парашют, потом отделился кожух марсохода, предназначенный для защиты от воздействия высоких температур. На завершающем этапе посадки сработали тормозные двигатели посадочного модуля, после чего аппарат был спущен на поверхность планеты на тросах.
Ученые считают, что в кратере Езеро на Марсе могли сохраниться следы жизни, их будет искать марсоход. Также ровер будет изучать климат планеты и соберет образцы горных пород и отложений. Аппарат проработает на Марсе 687 дней.
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