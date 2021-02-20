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Госдеп отказался от новых санкций по «Северному потоку-2»

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Госдеп отказался от новых санкций по «Северному потоку-2»

Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу против газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад.

По данным агентства, Госдеп перечислил в списке для возможных санкций российское судно «Фортуна» и его собственника компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют ограничения, введенные администрацией предыдущего президента Дональда Трампа.

Bloomberg отмечает, что Госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо немецких или других европейских компаний, причастных к российскому проекту. Как указывает агентство, решение США не предлагать новых ограничений отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена «не бросать вызов» российскому «Газпрому», чтобы не оттолкнуть Берлин от Вашингтона.

Член комитета по международным отношениям сената Джим Риш сообщил, что «глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента» и его решением отказаться от дополнительных санкций. «Этот доклад предоставил нам названия двух российских компаний, которые в настоящее время занимаются строительством газопровода «Северный поток-2», а также 18 компаний, прекративших свое участие в строительстве проекта», — указал он.

Член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол назвал эти предложения «полностью неадекватными».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США считают это угрозой энергетической безопасности Европы и с конца 2019 года ввели несколько пакетов ограничений в отношении компаний, связанных со строительством. Президент США Джо Байден в конце января назвал проект плохой сделкой для Европы.

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В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вышла из проекта. Работы продолжились спустя год: в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» провел 2,6 км труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 км: осталось уложить 120 км в водах Дании и около 28 км в водах ФРГ.

Госдепартамент США, Северный поток-2
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