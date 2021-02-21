Вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку

Вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, эффективна не только с точки зрения защиты от коронавируса, но и предотвращает его передачу. Об этом сообщило в воскресенье издание Der Spiegel со ссылкой на пока еще не опубликованные итоги исследования, проведенного немецкой стороной совместно с израильским Минздравом.
Результаты показали, что вакцина на 89,4% предотвращает передачу SARS-CoV-2 от человека к человеку.Исследование проводилось в Израиле, поскольку там двумя дозами препарата привита уже примерно треть населения страны и впервые можно было наблюдать за тем, как вакцинация влияет на развитие эпидемиологической ситуации в целом. Эксперты принимали во внимание данные примерно 1,7 млн привитых.
Как пишет Der Spiegel, специалисты с нетерпением ожидали результатов, так как на основе клинических испытаний можно было сделать выводы лишь об эффективности препарата с точки зрения защиты от коронавируса, а не предотвращения его передачи. Итоги были «в действительности неожиданно однозначны», отметило издание. При этом британский вариант коронавируса (B 1.1.7) уже во время исследования был доминирующим (81%).
Результаты пока не опубликованы в специализированных журналах и даже на препринт-платформах, поэтому до сих пор не последовало комментариев от компаний-производителей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016