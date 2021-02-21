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Вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку

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Вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса от человека к человеку

Вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, эффективна не только с точки зрения защиты от коронавируса, но и предотвращает его передачу. Об этом сообщило в воскресенье издание Der Spiegel со ссылкой на пока еще не опубликованные итоги исследования, проведенного немецкой стороной совместно с израильским Минздравом.

Результаты показали, что вакцина на 89,4% предотвращает передачу SARS-CoV-2 от человека к человеку.Исследование проводилось в Израиле, поскольку там двумя дозами препарата привита уже примерно треть населения страны и впервые можно было наблюдать за тем, как вакцинация влияет на развитие эпидемиологической ситуации в целом. Эксперты принимали во внимание данные примерно 1,7 млн привитых.

Как пишет Der Spiegel​​​​, специалисты с нетерпением ожидали результатов, так как на основе клинических испытаний можно было сделать выводы лишь об эффективности препарата с точки зрения защиты от коронавируса, а не предотвращения его передачи. Итоги были «в действительности неожиданно однозначны», отметило издание. При этом британский вариант коронавируса (B 1.1.7) уже во время исследования был доминирующим (81%).

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Результаты пока не опубликованы в специализированных журналах и даже на препринт-платформах, поэтому до сих пор не последовало комментариев от компаний-производителей.

Pfizer, вакцина
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