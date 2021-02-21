У Байдена признали, что пока не могут установить происхождение COVID-19

Власти США пока не в состоянии точно определить, откуда начал распространение коронавирус COVID-19, так как не обладают необходимой для этого информацией, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Ни я, ни в целом администрация США сейчас не можем точно определить место происхождения COVID-19», — сказал он в эфире CBS.
По его словам, определить происхождение вируса сложно, в частности, из-за «недостаточной транспарентности со стороны властей КНР».
«Кроме того, ВОЗ предстоит проделать ещё немало работы по этой теме», — добавил Салливан.
Первая известная вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В начале 2021 года этот город посетили эксперты ВОЗ. Они работали совместно с китайскими коллегами и не смогли определить точно, откуда начал распространяться COVID-19.
Прежняя администрация США не исключала, что вирус мог происходить из лаборатории в Ухане, однако в ВОЗ пока не нашли подтверждения этому.
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