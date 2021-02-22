Шарий проигнорировал допрос в СБУ, его вызывают еще раз

Служба безопасности Украины пригласила Анатолия Шария и его адвокатов 25 февраля ознакомиться с материалами производства, которые служили для сообщения ему о подозрении. Сегодня Шарий не явился к работникам правоохранительных органов для проведения следственных действий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«В прошлый вторник Анатолию Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 „Государственная измена“ и ч. 1 ст. 161 „Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам“. 22 февраля Анатолия Шария вызвали для проведения следственных действий с участием подозреваемого, он не явился. Его неявку можно трактовать, как укрывательство от следствия», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в то же время ходатайство адвоката В. Рыбина будет рассмотрено и удовлетворено в соответствии с требованиями УПК Украины. «И адвокат, и его подзащитный приглашаются 25 февраля 2021 года для ознакомления с материалами производства, которые служили для сообщения подозрения Анатолию Шарию», — уточнили в СБУ.
О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно, отметили в пресс-службе.
Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила блогеру Анатолию Шарию о подозрении в совершении противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Из открытых источников известно, что Шарий находится в одной из стран Евросоюза.
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