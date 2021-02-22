Карантинные ограничения в Великобритании начнут снимать 8 марта

Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется 8 марта с открытия школ, а все ограничения должны быть сняты к 21 июня. Об этом заявил, выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Через две недели, начиная с сегодняшнего дня, школьники и студенты во всех школах и других образовательных учреждениях смогут безопасно вернуться к обучению лицом к лицу", - сказал премьер.

Кроме того, британцам разрешат встречаться на улице с одним человеком, который не проживает с ними под одной крышей, с целью общения и социализации. В настоящий момент подобные встречи также разрешены, но единственным формально допустимым поводом являются совместные занятия спортом. 29 марта правила смягчат вновь, разрешив людям встречаться на улице группами не более шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Будут также разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

Глава правительства сообщил, что требование не выходить из дома без особой надобности сохранится до 29 марта.

Власти настаивают на том, что минимальный промежуток между введением послаблений, необходимый для анализа эпидемической обстановки, составляет пять недель. Поэтому ко второй фазе снятия ограничений правительство приступит не ранее 12 апреля. На этом этапе смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Рестораны и пабы получат возможность обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Разрешение возобновить работу получат также зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи.

К 12 апреля должен быть готов доклад, на основе которого будет приниматься решение о возможности возобновления международного авиасообщения. В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж за исключением жизненно необходимых, например, по работе. Соответственно, в страну нельзя въехать иностранным туристам - лишь обладателям вида на жительство или долгосрочных виз.

Третий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этой даты планируется открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Будет разрешено организовывать свадьбы, похороны, торжественные приемы с количеством гостей до 30 человек.

Джонсон подчеркнул, что постепенное снятие ограничительных мер будет возможно при следующих четырех условиях: продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения; наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин; отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за увеличения числа больных, а также отсутствие данных, указывающих на фундаментальное изменение эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса.

Эти послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.

Четвертая фаза, которая будет начата не ранее 21 июня, предусматривает снятие всех ограничений на контакты с другими людьми, а также проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить свою работу, однако Джонсон не исключил необходимости массового тестирования участников мероприятий, в которых участвует большое число людей.

При этом глава правительства предупредил, что не может исключать возвращения ограничений на местном и региональном уровнях в случае распространения новых штаммов вируса, против которых менее эффективны применяемые в стране вакцины.

В правительстве также предупреждают граждан о том, в обозримом будущем им по-прежнему придется носить маски, соблюдать правила социального дистанцирования и по возможности работать из дома. Власти также пока воздерживаются от прогнозов по поводу того, смогут ли британцы летом совершать туристические поездки по стране или выезжать за рубеж.

Джонсон также пообещал, что все взрослые люди в стране получат первую дозу вакцины до конца июля. На настоящий момент первый укол сделан четверти населения страны - 17,7 млн человек.