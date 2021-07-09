Великобритания отменит карантин для вакцинированных туристов

Власти Великобритании разрешат въезд в страну без соблюдения карантина полностью вакцинированным туристам из других государств. Об этом заявили на телеканале Sky News со ссылкой на министра транспорта Соединенного Королевства Гранта Шаппса.

По его словам, в правительстве «активно работают» над предложениями, позволяющими тем, кто привился не в Великобритании, въехать в страну из государств «желтого» списка без соблюдения режима самоизоляции.

Шаппс добавил, что жители Евросоюза, получившие обе дозы вакцины, могут получить разрешение на въезд в Соединенное Королевство без обязательного карантина быстрее туристов из США. Ведь в ЕС разрабатывают единую систему цифровых сертификатов о прививке от COVID-19.

Прежде сообщалось, что с 19 июля британцам, которые отправляются за границу, больше не требуется соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран «желтого» списка.

Ранее в Великобритании в связи с ограничениями на туристические поездки поделили страны на группы по принципу светофора. В «зеленый» список государств, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании и большинства других стран «желтого» региона приходится по-прежнему отправляться на самоизоляцию. Прилетающим из государств «красного» перечня нужно отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.