Британцы после карантина не хотят возвращаться в офисы

Перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников, говорится в исследовании компании Theta Financial Reporting.

«Две трети работающих британцев — или 65% — не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. Около 57% британцев не хотят возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время», — говорится в исследовании.

Около 17% опрошенных заявили, что их компании откажутся от содержания постоянного офиса.

«При этом 35% британцев признались, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность труда, и это нанесет вред эмоциональному состоянию людей... А 24% заявили, что их работодатели не представили сотрудникам более гибких вариантов и способов работы», — отмечается в исследовании.

Более четверти опрошенных — 26% — заявили, что в их компаниях финансовые отделы не вернутся к работе в офисе в июле и сейчас продолжают работать из дома большую часть времени. Примерно 35% рассказали, что лишь малая часть сотрудников в их компаниях вернулась к работе в офисах.

Исследование проводилось среди двух тысяч работающих граждан Британии в регионах по всей стране.