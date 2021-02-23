Евросоюз составил новый «черный список» офшоров

Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.

Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:

Американское Самоа;

Ангилья;

Доминика;

Фиджи;

Гуам;

Палау;

Панама;

Самоа;

Сейшельские острова;

Тринидад и Тобаго;

Американские Виргинские острова;

Вануату.

В другой список («о состоянии дел») включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению. В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Марокко, Намибия и Сент-Люсия были исключены из документа, поскольку они выполнили все свои обязательства. Ямайка была добавлена, поскольку она обязалась изменить или отменить свой налоговый режим к концу 2022 года. В отношении Австралии и Иордании был продлен крайний срок выполнения своих обязательств.

Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу в список вносятся страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.