Евросоюз составил новый «черный список» офшоров

Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика, говорится в сообщении Совета министров.
Вместе с тем из списка был исключен Барбадос. После обновления в списке числятся 12 юрисдикций:
Американское Самоа;
Ангилья;
Доминика;
Фиджи;
Гуам;
Палау;
Панама;
Самоа;
Сейшельские острова;
Тринидад и Тобаго;
Американские Виргинские острова;
Вануату.
В другой список («о состоянии дел») включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению. В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Марокко, Намибия и Сент-Люсия были исключены из документа, поскольку они выполнили все свои обязательства. Ямайка была добавлена, поскольку она обязалась изменить или отменить свой налоговый режим к концу 2022 года. В отношении Австралии и Иордании был продлен крайний срок выполнения своих обязательств.
Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу в список вносятся страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.
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