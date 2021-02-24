Войти
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
официально
Зеленский распорядился как можно быстрее начать вакцинацию
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
позиция
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Глава Microsoft заявил о наличии доказательств причастности России к кибератаке

367
Глава Microsoft заявил о наличии доказательств причастности России к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил, что у компании есть свидетельства причастности российской разведки к массовой кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года. Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете сената по разведке, трансляция которых велась на YouTube-канале программы PBS NewsHour.

«На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, какие бы привели к кому-то еще», — сказал Смит.

При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц сообщил, что у его компании нет данных о причастности Москвы к атаке. Глава компании по кибербезапосности FireEye Кевин Мандиа на слушаниях сказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, что использует Россия. «Использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на то, что используют Китай, КНДР или Иран», — уточнил он.

О массовой хакерской атаке на американские ведомства и компании стало известно в декабре прошлого года. Хакеры получили доступ к системе Министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации (структура Министерства торговли). Как писала газета The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.

Читайте также: В ВОЗ спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса

Позднее стало известно, что атака была нацелена на ИТ-компанию SolarWinds. Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные ею в период с марта по июнь 2020 года для программного обеспечения Orion. По данным Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Клиентами этой компании выступают подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, почтовой службы и еще 425 компаний из американского списка Fortune 500.

Россия, Microsoft, хакеры
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 февраля 2021
Вторник, 23 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016