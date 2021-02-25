Ремонт здания Конгресса после «штурма» обойдется американским властям в $30 млн

Расходы на ремонтные работы и другие нужды в связи с имевшим место 6 января вторжением в Капитолий в Вашингтоне превысят $30 млн. Такие оценки представил в среду американским законодателям штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон.
Аппарат Блэнтона отвечает за проведение различных работ по обслуживанию и эксплуатации указанного комплекса зданий. Специалист принял участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Он направил конгрессменам письменное заявление, в котором уточняется, что на нужды, касающиеся последствий штурма Капитолия, ранее уже выделили $30 млн.
Специалист отметил, что вследствие произошедшего были разбиты стекла, двери, на различные поверхности нанесли граффити. Были повреждены или нуждаются в чистке некоторые статуи и фрески.
Блэнтон добавил, что суммарные расходы, вероятно, «будут значительными и превысят» одобренную ранее сумму. По словам специалиста, речь идет в том числе о тратах на возведение и поддержание ограждений в центре Вашингтона. Блэнтон также запрашивает у законодателей выделение средств на проведение экспертизы. Она должна позволить решить, какие дополнительные меры должны быть приняты, чтобы предотвратить новые вторжения в здание Конгресса США.
6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским президентом, собрались в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку. Позже они ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
В связи с произошедшим демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна — подстрекательство к мятежу. В итоге Сенат Конгресса США оправдал Трампа.
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