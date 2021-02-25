«Укрзализныця» впервые купила электроэнергию напрямую у «Энергоатома»

«Укрзализныця» впервые закупила электроэнергию напрямую у производителя — государственной энергогенерирующей компании НАЭК «Энергоатом», написал председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак в своем Telegram-канале в четверг.

«Вчера, наконец-то, „Укрзализныця“ впервые через поставщика „Энерго Сбыт Транс“ (дочерняя компания УЗ) осуществила закупку электроэнергии у производителя — государственной энергогенерирующей компании НАЭК „Энергоатом“. Так, из выставленных на аукционе 389 675 мВт/ч УЗ приобрела 25%», — отметил Жмак.

По его словам, оценить экономию от осуществленной закупки в «Укрзализныце» смогут через неделю, но «цифры уже впечатляют».