Власть устроила очередную провокацию у офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь», - партия

Власть прибегла к очередным провокациям в отношении «Оппозиционной платформы — За жизнь», сказано в заявлении политсилы.
В партии рассказали, что на территории рядом с ее офисом полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы «Шторм». Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ.
«Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является не чем иным, как преследованием и попыткой запугать членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде.
Импотентная „зеленая“ команда, окончательно потерявшая доверие граждан и поддержку избирателей, всеми силами старается втянуть оппозицию в очередной скандал, чтобы отвлечь внимание народа от собственных провалов. Вне всякого сомнения, сегодняшние события возле офиса ОПЗЖ организованы с одной-единственной целью — оказать давление на нашу политическую силу, препятствовать ее нормальной работе.
Власть в который раз прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз — с использованием полиции», — сказано в заявлении.
«Но, несмотря ни на что, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ ответственно заявляет, что продолжит отстаивать свою принципиальную позицию, защищать права и интересы рядовых украинцев, доносить до народа правду о произволе власти и беззаконии, царящем в государстве. Власти не удастся нас сломить ни санкциями, ни угрозами, ни политическим террором», — заверили в политсиле.
Там также обратили внимание на то, что автобус, который участвовал в инциденте на ул. Ямской, без антенны над лобовым стеклом, а автобус, задержанный около офиса ОПЗЖ, с антеннами.
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