Войти
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
соседи
Лукашенко пообещал не передавать власть сыновьям
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества
позиция
Зеленский назвал деоккупацию Крыма общей задачей мирового сообщества

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

271
Губернатора Нью-Йорка обвинили в домогательствах

Бывшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинила его в сексуальных домогательствах, передает газета The New York Times.

Шарлотта Беннетт рассказала изданию, что губернатор домогался ее весной и летом 2020 года. По ее словам, он расспрашивал о ее интимной жизни, делал намеки, которые она расценила как попытки вступить с ней в связь, а также жаловался на одиночество.

Девушка заявила, что чувствовала себя «ужасно некомфортно и страшно».

Беннетт рассказала об этом руководителю аппарата губернатора и вскоре ее перевели на другую должность, назначив советником по здравоохранению. Девушка не стала настаивать на расследовании, поскольку, по ее словам, была довольна новой работой и хотела «двигаться дальше».

Губернатор прокомментировал The New York Times обвинения, заявив, что общался со своей бывшей помощницей как наставник и никогда не заигрывал с ней. Куомо подчеркнул, что никогда не имел намерений действовать каким-либо неуместным образом в отношении подчиненной.

Он назвал Беннетт «трудолюбивым и ценным сотрудником». По словам Куомо, девушка открыла ему некоторые подробности своей прошлой личной жизни, и он пытался помочь ей и поддержать ее.

Читайте также: В США одобрили применение еще одной вакцины от коронавируса

О случае с Беннетт стало известно всего через несколько дней после того, как еще одна экс-помощница Куомо, Линдси Бойлан, обвинила его в домогательствах. Она рассказала, что двусмысленные предложения поступали от губернатора с 2016 по 2018 год. По ее словам, он предлагал ей сыграть в карты на раздевание и однажды поцеловал без ее согласия.

В администрации Куомо отвергли обвинения Бойлан. Пресс-секретарь губернатора заявил, что они «просто-напросто неверны».

Нью-Йорк, домогательство, Эндрю Куомо
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 28 февраля 2021
Суббота, 27 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Юко Мунаката
Юко Мунаката
профессор психологии в Университете Колорадо в Боулдере

Эффект бабочки: могут ли родители повлиять на будущее своих детей?

Стопки книг для родителей обещают научить принимать трудные решения, с которыми мы сталкиваемся каждый день, и помочь добиться наилучших результатов. Независимо от стиля воспитания, в этих книгах содержится одно неизменное послание: если ваш ребенок не добивается успеха, значит, вы делаете что-то не так. Но оказывается пытаться предсказать, каким вырастет ребенок, на основе решений его родителей - это все равно что пытаться предсказать ураган по взмаху крыльев бабочки.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016