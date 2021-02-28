С 1 марта украинцы смогут путешествовать без виз в несколько карибских островов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал открытие с понедельника, 1 марта, безвизового режима поездок для граждан Украины в Гренаду и заморские территории Нидерландов Аруба и Кюрасао, карибские острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

«Мы расширяем свободу путешествий для украинцев, несмотря на все обстоятельства», — написал Кулеба в Twitter в воскресенье.

Кроме того, он напомнил, что с 1 марта в Грузии отменяется ряд ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции, в частности, облегчается въезд на свою территорию гражданам ряда государств, в том числе Украины. «Открывается Грузия», — написал Кулеба.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене визовых требований 16 сентября 2020 года. Само соглашение было подписано 16 июля того же года в Киеве.