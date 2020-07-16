Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с еще одной страной

Украина и островное государство Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины в официальном Twitter.

«Сегодня было подписано соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований. Это важный шаг для упрощения контактов между людьми, развития туризма и сотрудничества между Украиной и Гренадой», — отмечается в сообщении.

Гренада — островное государство в Карибском море, которое включает собственно Гренаду — самый южный из Подветренных островов, а также южную часть островов Гренадины, крупнейший из которых — Кариока.