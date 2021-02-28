Шмыгаль обещает привить всех желающих до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что вакцину Covid-19 смогут получить все желающие в Украине уже до конца текущего года.

«Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни», — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook в воскресенье.

По его словам, прививку вакциной AstraZeneca/Oxford, которая производится на мощностях индийской компании Serum Institute, в Украине сделали уже 3 тыс 141 человек.

«Вакцинации происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области. У Украины есть контракты на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры», — написал Шмыгаль.