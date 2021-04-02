Российский суд сегодня трижды оштрафовал Twitter

Twitter в Таганском суде Москвы получил за день три штрафа «за систематическое неудаление противоправной информации», общая сумма штрафов составила 8,9 млн российских руб. Об этом сообщают российские СМИ.
Twitter признали виновным в совершении по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление противоправной информации). Штраф составил 2,4 млн руб. Ранее суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн руб. и на 3,3 млн руб. по той же статье.
До этого Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российского законодательства. Ведомство сообщало, что с 2017 года соцсеть не удалила почти 3 тыс. материалов с запрещенной в РФ информацией.
Тогда же ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети.
10 марта Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter на территории России. Помимо этого, ведомство пригрозило, что в случае, если соцсеть продолжит нарушать российское законодательство, ее могут закрыть в России окончательно.
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