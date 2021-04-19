В Офисе президента тоже ждут транш от МВФ к сентябрю

Украина может получить денежный транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $2 млрд уже к сентябрю 2021 года, сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
«К сентябрю должны получить такой транш. А, если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили средства. И то понимаем не только мы в Киеве, а и в Вашингтоне в центральном офисе МВФ», — сказал Устенко в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.
Он напомнил, что «МВФ зарезервировал для Украины $5 млрд, $2,1 млрд из которых Украина уже получила».
По словам Устенко, в настоящее время Украина ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабинета министров, Национального банка, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента.
«Мы ожидаем прогресса, мяч на нашей стороне. Те законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры — находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас есть достаточно шансов для получения средств МВФ», — подытожил Устенко.
Министерство финансов Украины рассчитывает на окончание переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и выделение транша в сентябре этого года, сообщал также глава министерства Сергей Марченко.
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