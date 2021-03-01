Степанов первым из чиновников вакцинировался индийской вакциной

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вакцинировался от коронавируса. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID.
Министр сделал это публично, процедуру показали на странице Министерства здравоохранения в Facebook.
Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.
«Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай — если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру... Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь», — заявил он журналистам.
Он добавил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которая есть в Украине.
Напомним, что сегодня Зеленский потребовал не останавливать вакцинацию на выходные и праздники. По его словам, кампания должна проходить планово, особенно на передовой в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.
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