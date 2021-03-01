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Госбюджет в феврале перевыполнен на 2% от плана

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Госбюджет в феврале перевыполнен на 2% от плана

Доходы государственного бюджета Украины в феврале 2021 года составили почти 77,3 млрд грн, что на 2% превышают плановый показатель и на 7,6% — прошлогодний уровень, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно обнародованной в понедельник информации, общий фонд бюджета в феврале получил 67,3 млрд грн, что на 1,9% больше плана и на 8,1% превышает показатель февраля-2020.

Что касается показателей бюджетных доходов за январь-февраль, то они перевыполнены в 2021 году на 4,2 от плана и на 16,9% превышают прошлогодний уровень за аналогичный период. В целом за два месяца этого года госбюджет получил почти 143,5 млрд грн, в том числе по общему фонду — 124,8, что на 4% выше плана и на 19,2% больше января-февраля-2020.

Как указало казначейство, таможня в феврале текущего года принесла почти 27 млрд грн, что на 0,7% больше ожидаемого показателя и на 19,3% выше показателя аналогичного месяца минувшего года. В январе-феврале нынешнего года таможенные поступления составили 49 млрд грн, что на 0,5% превысило индикатив Минфина и на 20,5% — прошлогодний уровень.

Налоговые поступления в феврале принесли в бюджет 37,7 млрд грн и эта сумма на 3,2% больше планового уровня и на 1,7% — прошлогоднего.

За два месяца этого года налоговые поступления принесли 71 млрд грн и были на 6,9% выше ожидаемого показателя и на 19,4% — прошлогоднего, указало ГКСУ.

Согласно данным ГКСУ, возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в январе снизилось до 12,47 млрд грн по сравнению с январскими 13 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в минувшем месяце были на 11,8% выше ожидаемого уровня — 28,1 млрд грн, что на 8,2% выше февраля-2020.

Поступления от ЕСВ составили в минувшем месяце 26,57 млрд грн, что на 13,3% больше, чем в феврале-2020.

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Как сообщалось, доходы госбюджета в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн по общему фонду, расходы — 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно.

бюджет-2021
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Понедельник, 1 марта 2021
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