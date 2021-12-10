Швейцария продлила заморозку активов Януковича и его окружения

Федеральный совет Швейцарии на своем заседании в пятницу, 10 декабря, решил продлить на один год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщило посольство Швейцарии в Украине.
«Федеральный совет Швейцарии решил оставить замороженными активы в контексте Украины, еще на один год, чтобы поддержать судебное сотрудничество между Украиной и Швейцарией. Это блокирование было введено в 2014 году после отстранения от власти президента Украины Януковича», — говорится в сообщении посольства Швейцарии в Twitter в пятницу.
Указывается, что с 2014 года швейцарские власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами для ускорения процесса возврата активов.
«Что касается потенциальной реституции, судебные решения о незаконном происхождении активов еще не вынесены в Украине. Максимальная продолжительность замораживания активов ограничена до 10 лет», — отметили в посольстве.
Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Януковича и его окружения в стране.
Посольство Швейцарии в Украине ранее сообщило, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.
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